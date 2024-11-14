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Omega-3 zengini baharat kalbin şifası! İbrahim Saraçoğlu öneriyor

Yüksek lif içeriğine sahip olan keten tohumu Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen baharatlardan biri. Omega-3 içeren keten tohumunu günde 1 yemek kaşığı tüketilebilir. İşte Omega-3 zengini keten tohumunun faydaları…

14 Kasım 2024 Perşembe 17:26 | Son Güncelleme:
Omega-3 zengini baharat kalbin şifası! İbrahim Saraçoğlu öneriyor
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Keten tohumu önemli Omega-3 kaynağı baharatlardan biridir. Düzenli tüketildiğinde kabızlıktan kalp hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununa iyi geliyor.

Keten tohumu, salatalara, yoğurda, smoothielere veya ekmek hamuruna eklenerek kolayca tüketilebilir.

Sosyal medyada sık sık sağlıklı önerilerde bulunan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, mide ve bağırsak sorunları için keten tohumu yağını öneriyor.

Keten tohumu, özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, bileşimlerini düzenler, damarları korur ve kalp hastalıklarının riskini azaltır. Aynı zamanda kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. İltihapları azaltır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir.

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI

Cilt Sağlığı: Cildin nem dengesini sağlamaya yardımcı olur, cildin elastikiyetini artırabilir ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Aynı zamanda akne ve diğer cilt problemlerini iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Kalp Sağlığı: Omega-3 yağ asitleri ve lignanlar sayesinde keten tohumu yağı, kolesterol seviyelerini düzenleyebilir ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Kadın sağlığı: Lignanlar sayesinde keten tohumu yağı, hormon seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve özellikle kadın sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.

Kemik Sağlığı: Omega-3 yağ asitleri, kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltabilir.

Bağışıklık Sistemi: Anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

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