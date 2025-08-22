ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Patatesin bu kısmını yıllardır çöpe atıyoruz: Oysa en faydalı yeri

Patates kahvaltıdan akşam yemeğine kadar mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Kızartması, haşlaması, püresi… Ancak çoğumuz, patatesi soyarken en değerli kısmını fark etmeden çöpe atıyoruz. Oysa sağlığımız için en faydalı vitamin ve mineraller, tam da o attığımız yerde saklı. İşte detaylar…

Merve Çulha | 22 Ağustos 2025 Cuma 10:01 | Son Güncelleme:
Patatesin bu kısmını yıllardır çöpe atıyoruz: Oysa en faydalı yeri
ABONE OL

Patatesi soyarken çöpe attığınız kabuklar, aslında sağlık için bir vitamin deposu. Yani patatesi soymadan tüketmek, aslında daha sağlıklı ve besleyici bir seçimdir. Bu haberi okuyunca patatesin kabuklarını atmak yerine değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. İşte hem lezzet katan hem de vücuda şifa getiren haberin detayları...

ASIL ŞİFA NEREDE GİZLİ?

Patatesin en çok vitamin, lif ve antioksidan barındıran kısmı kabuğudur.

C vitamini: Bağışıklığı güçlendirir.

Potasyum: Kalp ve kas sağlığını destekler.

Lif: Sindirimi düzenler, uzun süre tok tutar.

Antioksidanlar: Hücreleri serbest radikallere karşı korur.

KABUĞUNU NASIL DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ?

Patates kabuğunu çöpe atmak yerine mutfakta harika şekillerde değerlendirebilirsiniz:

Fırında Atıştırmalık

Kabukları iyice yıkayın, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayıp fırına verin. Sağlıklı çıtır cips elde edersiniz.

Çorbalara Ekleyin

Haşlayıp püre haline getirerek çorbalara kıvam verici olarak kullanabilirsiniz.

Doğal Güzellik Maskesi

Kaynatılmış patates kabuğu, ciltteki lekeleri hafifletmeye ve cildi aydınlatmaya yardımcı olur.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Patates kabuğu kullanılacaksa çok iyi yıkanmalı.

Filizlenmiş veya yeşillenmiş patates kabuğu solanin maddesi içerdiği için tüketilmemelidir.

Limon suyunun 9 faydası! Osman Müftüoğlu açıkladı! Hazır limon suyu asla kullanmayın
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Kimsenin bilmediği bitki: Amarant! Afyonkarahisar'da yetişiyor: Kansere düşman
Kimsenin bilmediği bitki: Amarant! Afyonkarahisar'da yetişiyor: Kansere düşman
Canan Karatay öneriyor: İçinde potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot var! Her virüse karşı
Canan Karatay öneriyor: İçinde potasyum, magnezyum, çinko, demir, iyot var! Her virüse karşı
Sararan dişleri bembeyaz yapıyor, lekelerden eser bırakmıyor: Aç karnına ağızda çalkalayın
Sararan dişleri bembeyaz yapıyor, lekelerden eser bırakmıyor: Aç karnına ağızda çalkalayın
Gece yatmadan önce tüketin: Uyku problemini kökünden çözüyor
Gece yatmadan önce tüketin: Uyku problemini kökünden çözüyor
Kalp sağlığı ağızdan geçiyor! Dişini fırçalamayan yandı: Parazitler kana kana karışıyor
Kalp sağlığı ağızdan geçiyor! Dişini fırçalamayan yandı: Parazitler kana kana karışıyor
Bağırsakların ilacı tarif, kefirden hızlı! 10 gün bekliyor, prebiyotik deposu
Bağırsakların ilacı tarif, kefirden hızlı! 10 gün bekliyor, prebiyotik deposu
Üşümeye iyi gelen 7 besin! Kışın organları iyileştiriyor
Üşümeye iyi gelen 7 besin! Kışın organları iyileştiriyor
Günde bir kaşık yetiyor! Karaciğeri yıkıyor, kanser riskini azaltıyor
Günde bir kaşık yetiyor! Karaciğeri yıkıyor, kanser riskini azaltıyor
Ihlamuru zehir yapan demleme hatası! Şifası süresinde, tadı acılaşıyor
Ihlamuru zehir yapan demleme hatası! Şifası süresinde, tadı acılaşıyor
Uykusuzluk için en iyi ilaç magnezyumlu besinler! Yiyen bebek gibi uyuyor
Uykusuzluk için en iyi ilaç magnezyumlu besinler! Yiyen bebek gibi uyuyor
Hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?
Hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?