Patatesin bu kısmını yıllardır çöpe atıyoruz: Oysa en faydalı yeri

Patatesi soyarken çöpe attığınız kabuklar, aslında sağlık için bir vitamin deposu. Yani patatesi soymadan tüketmek, aslında daha sağlıklı ve besleyici bir seçimdir. Bu haberi okuyunca patatesin kabuklarını atmak yerine değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. İşte hem lezzet katan hem de vücuda şifa getiren haberin detayları...

ASIL ŞİFA NEREDE GİZLİ?

Patatesin en çok vitamin, lif ve antioksidan barındıran kısmı kabuğudur.

C vitamini: Bağışıklığı güçlendirir.

Potasyum: Kalp ve kas sağlığını destekler.

Lif: Sindirimi düzenler, uzun süre tok tutar.

Antioksidanlar: Hücreleri serbest radikallere karşı korur.

KABUĞUNU NASIL DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ?

Patates kabuğunu çöpe atmak yerine mutfakta harika şekillerde değerlendirebilirsiniz:

Fırında Atıştırmalık

Kabukları iyice yıkayın, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayıp fırına verin. Sağlıklı çıtır cips elde edersiniz.

Çorbalara Ekleyin

Haşlayıp püre haline getirerek çorbalara kıvam verici olarak kullanabilirsiniz.

Doğal Güzellik Maskesi

Kaynatılmış patates kabuğu, ciltteki lekeleri hafifletmeye ve cildi aydınlatmaya yardımcı olur.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Patates kabuğu kullanılacaksa çok iyi yıkanmalı.

Filizlenmiş veya yeşillenmiş patates kabuğu solanin maddesi içerdiği için tüketilmemelidir.

