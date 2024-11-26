Pimi çekilmiş bomba: Ağrı kesici tehlikesi... Mide ve bağırsak delebilir

Ağrı kesiciler mide ve bağırsak bozulmalarını tetikler. Özellikle doktorların önerisi dışında kullanılan ağrı kesiciler vücutta istenmeyen durumlara yol açabilir. İşte detaylar...

Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, her gün ağrı kesici kullanan bireylerin karşılaşabileceği riskleri gözler önüne serdi.

HER GÜN AĞRI KESİCİ KULLANANLAR İNCELENDİ

Her gün ağrı kesici kullanan kişiler için ciddi bir uyarı geldi. İç Hastalıkları uzmanı Sergei Tikhonov Mechnikov, bu ilaçların sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Tikhonov'a göre, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) gibi ağrı kesiciler, mide ve bağırsak mukozalarına zarar vererek iltihabı ve ağrıyı azaltırken aynı zamanda kan akışını bozup koruyucu mukus üretimini azalttı.

Araştırmalar, NSAID'lerin uzun vadede mide kanseri riskini artırdığını gösterdi. Tikhonov, bu ilaçların mideye zarar verme olasılığını keskin bir şekilde artırdığını belirtti. Ayrıca, asidik mide suyu ve safra gibi mideye zarar verici maddelerin üretimini artırarak gastrointestinal sistemde ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Her gün ağrı kesici kullanan kişiler, mide-bağırsak sistemine zarar veren ilaçları kullanmaktadır. Bu durum, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, ağrı kesici kullanımını düzenli olarak kontrol altında tutmak ve doktorunuza başvurmak önemli olduğunu vurguladı. Belirli bir bölgede birkaç gün boyunca ağrı hissettiğinizde, bu durumu bir uzmana götürmek gerekliliği belirtti.

Yapılan bir çalışmada uzun süreli ağrı kesici kullanımının mide ve bağırsak kanaması riskini %50 oranında artırabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, ağrı kesicilerin dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Başka bir araştırma, asetaminofen içeren ilaçların aşırı kullanımının karaciğer hasarına yol açma riskinin %30 oranında arttığını gösterdi. Bu durum, özellikle yüksek dozda kullanımda dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunun altı çizildi.

Diyetisyenler ve doktorlar, ağrı kesicilerin yalnızca gerektiğinde ve önerilen dozlarda kullanılmasını önerdi.

Diyetisyenler ve doktorlar, "Ağrı kesiciler, kısa süreli kullanım için uygundur, ancak uzun süreli kullanımları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Ağrı Yönetimi Uzmanları, "Ağrı kesici kullanımı yerine, ağrının nedenini bulmak ve tedavi etmek daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Alternatif tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleri de ağrı yönetiminde etkili olabilir" şeklinde görüş belirtiyorlar.