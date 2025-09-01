ANASAYFA
Portakalı tahtından etti! Kebabın yanında vazgeçilmezi: Tek lokmada vücudu C vitaminine boğuyor

C vitamini denince çoğu kişinin aklına ilk olarak portakal geliyor. Ancak sofralarda sıkça yer alan bir sebze, içerdiği yüksek C vitamini ile portakalı tahtından etti. Özellikle kebabın yanında vazgeçilmez olan bu lezzet, tek lokmada bağışıklığı güçlendiriyor, vücudu adeta C vitaminine boğuyor. Peki, içerdiği C vitamini ile portakalı tahtından eden besin ne?

elif çarman | 1 Eylül 2025 Pazartesi 17:42 | Son Güncelleme:
Portakalı tahtından etti! Kebabın yanında vazgeçilmezi: Tek lokmada vücudu C vitaminine boğuyor
Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yeşil biber, sağlığa sunduğu faydalarla adeta şaşırtıyor. Çoğu kişinin aklına C vitamini denince ilk olarak portakal geliyor. Aslında yeşil biber içerdiği C vitamini ile portakalı tahtından edecek kadar güçlü bir besin. Üstelik kebabın, kahvaltının ve salataların yanında damakları şenlendiren yeşil biber, tek lokmada vücudu C vitaminine boğuyor.

PORTAKALI TAHTINDAN ETTİ: YEŞİL BİBER

Araştırmalara göre yeşil biber, portakaldan çok daha yüksek miktarda C vitamini içeriyor. Bu özelliğiyle bağışıklığı destekliyor, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Tek bir yeşil biber bile günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabiliyor.

KEBABIN YANINDA VAZGEÇİLMEZ LEZZET

Türk mutfağında kebap denince akla gelen ilk eşlikçilerden biri kuşkusuz yeşil biber oluyor. Izgarada hafifçe közlenen biber, hem aromasını hem de sağlığa faydasını sofraya taşıyor. Yalnızca kebabın değil, kahvaltı sofralarının, menemenin ve salataların da başrol oyuncusu yine yeşil biber.

BAĞIRSAKLARI MOTOR GİBİ ÇALIŞTIRIP, VÜCUDA C VİTAMİNİ YÜKLÜYOR

Görüntüsüyle sofraları renklendiren, kebap ve ızgaraların yanında vazgeçilmez olan yeşil biber, içerdiği yüksek C vitamini ile adeta bir sağlık deposu. Portakalı tahtından eden yeşil biber, tek lokmada vücudu C vitaminine boğuyor ve bağışıklığı güçlendiriyor.

YEŞİL BİBERİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir.

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına destek olur.

Lif oranı sayesinde sindirimi kolaylaştırır.

Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden arındırır.

Göz ve cilt sağlığını korumada önemli rol oynar.

PORTAKAL MI YOKSA YEŞİL BİBER Mİ?

"C vitamininin en zengin kaynağı portakal" algısı yıllardır sürüyor. Ancak yapılan ölçümlere göre yeşil biber, C vitamini bakımından portakalı geride bırakıyor. Yani tek bir yeşil biber tüketmek, bağışıklığı desteklemek için bir portakaldan çok daha etkili olabiliyor.

