Sabah kahvesini böyle içenler daha hızlı zayıflıyor! Yağ yakan formül

Kahve içmeden güne başlayamayanlardansanız, bu haber tam size göre! Bilim insanlarına göre sabah kahvesini doğru zamanda ve doğru şekilde içmek, yağ yakımını iki kat artırıyor. Peki, kahveyi nasıl içmeliyiz ki zayıflamaya yardımcı olsun? İşte püf noktalar…

Merve Çulha | 16 Ekim 2025 Perşembe 13:31 | Son Güncelleme:
Kahve, sabah rutininin vazgeçilmezi. Ancak yapılan son araştırmalar, kahvenin yalnızca enerji vermekle kalmadığını, doğru içildiğinde kilo vermeyi desteklediğini ortaya koydu.

Sabah kahvesini doğru zamanda, sade ve bilinçli şekilde içmek; hem enerjiyi dengeliyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor.

Uzmanlar, kahvedeki kafein ve polifenollerin metabolizmayı hızlandırdığını söylüyor. Ancak kahveyi yanlış zamanda içmek, bu etkileri tersine çevirebiliyor! İşte sabah kahvesini zayıflama içeceğine dönüştürme formülü...

1. KAHVEYİ UYANIR UYANMAZ DEĞİL, 1 SAAT SONRA İÇİN

Sabah uyanınca vücudun kortizol seviyesi (stres hormonu) yüksektir.

Hemen kahve içmek bu hormonun dengesini bozar ve metabolizmayı yavaşlatabilir.

Araştırmalar, kahvenin uyandıktan 45-60 dakika sonra içildiğinde hem enerjiyi dengede tuttuğunu hem de yağ yakımını desteklediğini gösteriyor.

Kaynak: British Journal of Nutrition, 2022.

2. KAHVEYİ ŞEKERSİZ VE SÜTSÜZ İÇİN

Kahvenin en güçlü zayıflatıcı etkisi saf haliyle ortaya çıkar.

Şeker, süt veya krema eklendiğinde hem kalori artar hem de insülin seviyesi yükselir. Bu da yağ yakımını durdurur.

En etkili formül:

1 fincan sade filtre kahve

Dilersen içine birkaç damla limon suyu veya tarçın ekleyebilirsin.

Bu karışım yağ yakımını destekler ve açlık hissini azaltır.

3. KAHVEYİ EGZERSİZDEN 30 DAKİKA ÖNCE İÇİN

Kafein, egzersiz sırasında yağ asitlerinin enerjiye dönüşmesini hızlandırır. Bu nedenle spor öncesi kahve içmek, daha fazla kalori yakılmasını sağlar.

Araştırmalar, egzersizden 30 dakika önce içilen bir fincan kahvenin yağ yakımını yüzde 15'e kadar artırdığını gösteriyor.

Kaynak: International Journal of Sport Nutrition, 2021.

4. AŞIRIYA KAÇMAYIN!

Günde 2-3 fincandan fazlası, sinir sistemini yorabilir ve kortizol seviyesini yükseltir. Ayrıca aç karnına çok fazla kahve içmek mide asidini artırabilir.

En ideal miktar:

Sabah 1 fincan, öğleden sonra 1 fincan.

