ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Sararan dişleri bembeyaz yapıyor, lekelerden eser bırakmıyor: Aç karnına ağızda çalkalayın

Diş beyazlatma işlemleri, genellikle diş hekimleri veya pahalı ürünler aracılığıyla yapılır. Ancak, son yıllarda doğal çözümler gittikçe popülerleşiyor. Hindistan cevizi yağı ile aç karnına uygulanan ağız çalkalama yöntemi, doğal içerikleriyle dişlerinizi beyazlatma potansiyeline sahip. Üstelik bu yöntem, dişlerdeki lekeleri ve sararmayı hızla gideriyor, kalıcı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

elif çarman | 19 Ağustos 2025 Salı 16:54 | Son Güncelleme:
Sararan dişleri bembeyaz yapıyor, lekelerden eser bırakmıyor: Aç karnına ağızda çalkalayın
ABONE OL

Hindistan cevizi yağı, diş sağlığınız için harika bir dost olabilir. Düzenli uygulamalarla daha beyaz, daha sağlıklı ve parlayan dişlere sahip olabilirsiniz. Hem ekonomik hem de etkili olan bu yöntem, gülüşünüzü hızla parlatacak.

SARARAN DİŞLERİ BEMBEYAZ YAPIYOR, LEKELERDEN ESER BIRAKMIYOR

Hindistancevizi yağı, antik tıptan bu yana çeşitli sağlık problemleri için kullanılmış bir mucizevi doğal yağdır. Diş beyazlatma konusunda da büyük bir rol oynar. Yağda bulunan laurik asit, antibakteriyel özelliklere sahiptir ve ağızdaki bakterilerle savaşarak dişlerdeki lekeleri yok eder.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ DİŞLERE FAYDASI NELER?

Hindistancevizi yağı ile yapılan ağız çalkalama, dişlerinizi beyazlatmakla kalmaz, aynı zamanda ağzınızda taze bir his bırakır. Hindistancevizi yağı, dişlerdeki plak ve tartarı temizler, böylece zamanla sararmayı engeller. Karbonat veya aktif karbonla birlikte kullanıldığında, etkisi katlanarak artar. Karbonat, dişlerin yüzeyinde biriken lekeleri hızla temizler.

HİNDİSTAN CEVİZİ İLE DİŞLER NASIL BEYAZLATILIR?

Bir yemek kaşığı Hindistancevizi yağını ağızda 10-15 dakika boyunca çalkalayın. Bu yöntem aç karnına, sabahları yapılmalıdır. Çünkü günün ilk saatlerinde ağzınız daha temiz olur ve yağın etkisi çok daha güçlüdür.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Gece yatmadan önce tüketin: Uyku problemini kökünden çözüyor
Gece yatmadan önce tüketin: Uyku problemini kökünden çözüyor
Kalp sağlığı ağızdan geçiyor! Dişini fırçalamayan yandı: Parazitler kana kana karışıyor
Kalp sağlığı ağızdan geçiyor! Dişini fırçalamayan yandı: Parazitler kana kana karışıyor
Bağırsakların ilacı tarif, kefirden hızlı! 10 gün bekliyor, prebiyotik deposu
Bağırsakların ilacı tarif, kefirden hızlı! 10 gün bekliyor, prebiyotik deposu
Üşümeye iyi gelen 7 besin! Kışın organları iyileştiriyor
Üşümeye iyi gelen 7 besin! Kışın organları iyileştiriyor
Günde bir kaşık yetiyor! Karaciğeri yıkıyor, kanser riskini azaltıyor
Günde bir kaşık yetiyor! Karaciğeri yıkıyor, kanser riskini azaltıyor
Ihlamuru zehir yapan demleme hatası! Şifası süresinde, tadı acılaşıyor
Ihlamuru zehir yapan demleme hatası! Şifası süresinde, tadı acılaşıyor
Uykusuzluk için en iyi ilaç magnezyumlu besinler! Yiyen bebek gibi uyuyor
Uykusuzluk için en iyi ilaç magnezyumlu besinler! Yiyen bebek gibi uyuyor
Hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?
Hassas bağırsak sendromu kansere dönüşür mü?
Öksürükten ve hırıltıdan kurtaran vitaminler
Öksürükten ve hırıltıdan kurtaran vitaminler
Zeytinyağı bu şekilde toksik oluyor! Kızartma yağı değil zehir
Zeytinyağı bu şekilde toksik oluyor! Kızartma yağı değil zehir
Göğüs ağrısına dur diyen kış içeceği! Öksürük şurubu kadar etkili
Göğüs ağrısına dur diyen kış içeceği! Öksürük şurubu kadar etkili