Tiroit sorunlarını anlamanın en kolay yolu: Aynada 30 saniyelik test

Boynun ön kısmında yer alan tiroit bezinde meydana gelen şişlikler, nodüller veya asimetrik çıkıntılar tiroit hastalıklarının ilk sinyalleri olabilir. Günlük hayatta çoğu kişi bu değişiklikleri fark etmese de aynada yapılacak basit bir 30 saniyelik test sayesinde tiroit nodülleri, guatr ya da tiroit bezi büyümesi erken dönemde tespit edilebilir. Uzmanlar; sebepsiz kilo alımı veya kaybı, yorgunluk, saç dökülmesi, çarpıntı ve boyunda dolgunluk hissi gibi belirtilerin de tiroit sorunlarının habercisi olabileceğini belirtiyor. Erken fark edilen tiroit problemleri ilaç tedavisiyle kolayca kontrol altına alınabilirken, geç kalındığında daha karmaşık tedavi süreçleri gerekebiliyor. İşte detaylar…

Merve Çulha | 1 Ekim 2025 Çarşamba 14:40 | Son Güncelleme:
Tiroit sorunları çoğu zaman sinsi ilerler ve fark edilmeden ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Evde yapabileceğiniz basit bir "ayna testi" ile tiroit bezinizdeki olası değişimleri fark edebilirsiniz. Hayati öneme sahip tiroit bezi, metabolizmamızdan ruh halimize kadar birçok fonksiyonu etkiler.

Tiroit bezi, metabolizmadan ruh haline kadar pek çok yaşamsal fonksiyonu yöneten küçük ama kritik bir organdır. Ancak tiroit hastalıkları çoğu zaman sessiz ilerler ve geç fark edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, evde yalnızca bir ayna ve 30 saniye ile tiroit bezindeki olası değişimleri fark etmenin mümkün olduğunu söylüyor.

30 SANİYELİK AYNA TESTİ NASIL YAPILIR?

Ayna karşısına geçin. Boynunuzun ön kısmı görünür şekilde durun.

Başınızı hafifçe geriye doğru kaldırın ki tiroit bölgesi (gırtlağın hemen altı) rahatça görülsün.

Su için veya yutkunma hareketi yapın. Bu sırada boynunuzdaki hareketleri gözlemleyin.

Tiroit bölgesine dikkatle bakın: Normalde çok belirgin bir şişlik görülmez.

Eğer asimetrik bir çıkıntı, düzensiz şişlik, topaklanma veya yutkunurken hareket eden bir kitle fark ederseniz bu bir tiroit nodülü ya da tiroit büyümesi belirtisi olabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER BELİRTİLER

Sebepsiz kilo alımı veya kaybı

Halsizlik, yorgunluk

Saç dökülmesi, cilt kuruluğu

Sürekli üşüme veya aşırı sıcak basması

Kalp ritim bozuklukları, çarpıntı

Boyunda dolgunluk veya baskı hissi

Bu belirtilerden bazılarını gözlemliyorsanız ve aynada şişlik fark ettiyseniz, vakit kaybetmeden bir endokrinoloji uzmanına başvurmalısınız.

NEDEN ÖNEMLİ?

Tiroit hastalıkları erken fark edildiğinde ilaç tedavisiyle kolayca kontrol altına alınabilir. Gözle görülebilecek değişiklikler, özellikle tiroit nodülü veya guatr gibi durumların ilk sinyali olabilir.

