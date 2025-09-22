ANASAYFA
Tuzsuz çekirdek sivilce yapar mı? Çekirdeğin sivilceyle ilgisi ne?

Bazı gıdalar yüzdeki sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Bunlardan biri de çekirdek. Peki, çekirdek tuzsuz olursa sivilce yapar mı? Uzmanlara göre tuzsuz çekirdek ölçülü tüketildiğinde cilt sağlığı için faydalı. Ancak fazla tüketim, yağ dengesini bozarak sivilce oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. İşte tuzsuz çekirdeğin etkileri…

Merve Çulha | 22 Eylül 2025 Pazartesi 15:14
Tuzsuz çekirdek sivilce yapar mı? Çekirdeğin sivilceyle ilgisi ne?
Sivilce problemi yaşayanların en çok merak ettiği konulardan biri de beslenme alışkanlıklarının cilt üzerindeki etkisi. Özellikle çekirdek tüketiminin akneye yol açıp açmadığı sıkça tartışılıyor.

Uzmanlar, tuzsuz ay çekirdeğinin içerdiği E vitamini, çinko ve sağlıklı yağlar sayesinde cildi desteklediğini belirtiyor. Ancak ölçüsüz tüketildiğinde yüksek yağ oranı ciltte dengesizlik yaratarak sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor. Bu nedenle günlük bir avuç kadar tüketimin hem sağlıklı hem de güvenli olduğu ifade ediliyor.

ÇEKİRDEĞİN SİVİLCEYLE İLGİSİ

Sivilce (akne) oluşumunu tek bir yiyecek değil; genetik faktörler, hormonlar, stres, uyku düzeni ve genel beslenme şekli etkiler. Bazı gıdalar iltihabı artırabilirken bazıları da cildi destekler.

Tuzsuz çekirdek ölçülü tüketildiğinde (günde bir avuç kadar) genellikle sivilce yapmaz, aksine cilt sağlığı için faydalı olabilir. Ancak fazla yendiğinde yağ dengesini bozarak sivilceye zemin hazırlayabilir.

TUZSUZ ÇEKİRDEĞİN ETKİSİ

Tuzsuz ay çekirdeği, cilt için faydalı birçok besin içerir.

E vitamini → Cildi besler, serbest radikallere karşı korur.

Çinko → Sivilceye karşı koruyucu etki gösterebilir.

Sağlıklı yağlar → Cildin elastikiyetini artırır.

Aşırı tüketildiğinde ise:

Yüksek yağ içeriği sebebiyle vücuttaki yağ dengesini bozabilir.

Kalori fazlalığı kilo artışına ve dolaylı yoldan hormonal düzensizliklere yol açabilir. Bu durum bazı kişilerde sivilceyi tetikleyebilir.

