Tuzsuz çekirdek sivilce yapar mı? Çekirdeğin sivilceyle ilgisi ne?

Sivilce problemi yaşayanların en çok merak ettiği konulardan biri de beslenme alışkanlıklarının cilt üzerindeki etkisi. Özellikle çekirdek tüketiminin akneye yol açıp açmadığı sıkça tartışılıyor.

Uzmanlar, tuzsuz ay çekirdeğinin içerdiği E vitamini, çinko ve sağlıklı yağlar sayesinde cildi desteklediğini belirtiyor. Ancak ölçüsüz tüketildiğinde yüksek yağ oranı ciltte dengesizlik yaratarak sivilce oluşumunu tetikleyebiliyor. Bu nedenle günlük bir avuç kadar tüketimin hem sağlıklı hem de güvenli olduğu ifade ediliyor.

ÇEKİRDEĞİN SİVİLCEYLE İLGİSİ

Sivilce (akne) oluşumunu tek bir yiyecek değil; genetik faktörler, hormonlar, stres, uyku düzeni ve genel beslenme şekli etkiler. Bazı gıdalar iltihabı artırabilirken bazıları da cildi destekler.

Tuzsuz çekirdek ölçülü tüketildiğinde (günde bir avuç kadar) genellikle sivilce yapmaz, aksine cilt sağlığı için faydalı olabilir. Ancak fazla yendiğinde yağ dengesini bozarak sivilceye zemin hazırlayabilir.

TUZSUZ ÇEKİRDEĞİN ETKİSİ

Tuzsuz ay çekirdeği, cilt için faydalı birçok besin içerir.

E vitamini → Cildi besler, serbest radikallere karşı korur.

Çinko → Sivilceye karşı koruyucu etki gösterebilir.

Sağlıklı yağlar → Cildin elastikiyetini artırır.

Aşırı tüketildiğinde ise:

Yüksek yağ içeriği sebebiyle vücuttaki yağ dengesini bozabilir.

Kalori fazlalığı kilo artışına ve dolaylı yoldan hormonal düzensizliklere yol açabilir. Bu durum bazı kişilerde sivilceyi tetikleyebilir.

Şifa deposu baharat: Hem demir hem kan şekeri için ilaç! Et kokusunu alıyor