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Tuzun sağlığa 3 zararı! Günde 1 çay kaşığından fazla tuz tüketenleri 3 hastalık bekliyor

Tuz ölçülü tüketildiğinde lezzet fazla tüketildiğinde tansiyon olarak geri dönüyor. Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketimini günlük 1 çay kaşığı öneriyor. Tuzun sağlığa en önemli 3 zararı haberimizde.

15 Kasım 2024 Cuma 14:46 | Son Güncelleme:
Tuzun sağlığa 3 zararı! Günde 1 çay kaşığından fazla tuz tüketenleri 3 hastalık bekliyor
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Aşırı tuz tüketimi ciddi hastalıklara neden oluyor. Tuz, ölçülü tüketildiğinde faydalı bir mineraldir, ancak aşırı tüketim ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

TUZUN SAĞLIĞA 3 ZARARI

Tuz mutfağın en önemli demirbaşı. Ancak fazla tuz sevgisi hastanelik edebiliyor. Peki, günlük tuz tüketimi ne kadar olmalı?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), günlük tuz tüketimini 5 gram (1 çay kaşığı) ile sınırlandırmayı önermektedir.

1. Tuzun Yüksek Tansiyon ve Kalp Hastalıklarına Etkileri

Hipertansiyon: Fazla tuz tüketimi tansiyonun düşmanıdır. Yüksek tansiyon, kalp hastalıklarına neden olabilir.

2. Böbrek Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Böbrek taşı: Fazla tuz, böbrekleri riske atabilir.

3. Kemik Sağlığına Olumsuz Etkiler

Osteoporoz (kemik erimesi) : Yüksek miktarda tuz tüketimi kemiklere zarar verir. Fazla tuz vücuttaki kalsiyum dengesini bozar.

Kemikleri demir gibi yapıyor! Kalsiyumun ve magnezyumun babası...
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