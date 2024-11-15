Tuzun sağlığa 3 zararı! Günde 1 çay kaşığından fazla tuz tüketenleri 3 hastalık bekliyor
Tuz ölçülü tüketildiğinde lezzet fazla tüketildiğinde tansiyon olarak geri dönüyor. Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketimini günlük 1 çay kaşığı öneriyor. Tuzun sağlığa en önemli 3 zararı haberimizde.
Aşırı tuz tüketimi ciddi hastalıklara neden oluyor. Tuz, ölçülü tüketildiğinde faydalı bir mineraldir, ancak aşırı tüketim ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
TUZUN SAĞLIĞA 3 ZARARI
Tuz mutfağın en önemli demirbaşı. Ancak fazla tuz sevgisi hastanelik edebiliyor. Peki, günlük tuz tüketimi ne kadar olmalı?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), günlük tuz tüketimini 5 gram (1 çay kaşığı) ile sınırlandırmayı önermektedir.
1. Tuzun Yüksek Tansiyon ve Kalp Hastalıklarına Etkileri
Hipertansiyon: Fazla tuz tüketimi tansiyonun düşmanıdır. Yüksek tansiyon, kalp hastalıklarına neden olabilir.
2. Böbrek Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Böbrek taşı: Fazla tuz, böbrekleri riske atabilir.
3. Kemik Sağlığına Olumsuz Etkiler
Osteoporoz (kemik erimesi) : Yüksek miktarda tuz tüketimi kemiklere zarar verir. Fazla tuz vücuttaki kalsiyum dengesini bozar.