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Üşümeye iyi gelen 7 besin! Kışın organları iyileştiriyor

Kış aylarında sık görülen üşüme belki de vitamine ve bir hastalığa işaret olabilir. Üşümenin D vitamini eksikliği işareti olabileceğini belirten uzmanlar, üşümeye iyi gelen besinleri açıkladı.

22 Aralık 2024 Pazar 13:56 | Son Güncelleme:
Üşümeye iyi gelen 7 besin! Kışın organları iyileştiriyor
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Kış aylarında üşüme durumu klasik gelse de aslında sebep soğuk hava olmayabilir. Üşüme D vitamini eksikliğinden kaynaklanabileceği gibi üşüme sebebi başka bir hastalık da olabilir.

BELİRTİSİ ÜŞÜME OLAN HASTALIKLAR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakani Hazar, üşümeye sebep olan hastalıkları şöyle sıraladı:

"Solunum yolu, mide-bağırsak ve idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, hipotiroidi, romatolojik hastalıklar, mineral eksiklikleri, kalp-damar hastalıkları, diyabet, böbrek hastalıkları ve hipotermi üşüme hissi oluşturabilir. Üşüme vücutta yeteri kadar D vitamini bulunmadığında olabilir. Yorgunluk, kemik ve kaslarda güç kaybı, vücut ağrısı, üşüme, uykusuzluk ve yaraların daha geç iyileşmesi görülen semptomlardır."

ÜŞÜMEYE İYİ GELEN BESİNLER

Dr. Öğr. Üyesi Hazar, soğuk havalarda çok üşümekten şikâyetçi olan kişilerin kış aylarında tüketebilecekleri besinleri şöyle sıraladı:

Karabiber

Kabak, tatlı patates, havuç, lahana gibi kök sebzeler

Tarçın

Zencefil

Patlıcan

Acı biber

Zerdeçal

Ihlamur

ANİ ÜŞÜME NEDENLERİ

Bazen ani üşümeler olabileceğini de aktaran Dr. Öğr. Üyesi Hazar, şu bilgileri paylaştı:

"Ani üşüme nedenleri; enfeksiyonlar, tiroit problemleri, düşük kan şekeri gibi durumlarla ilişkilidir. Ayrıca stres, yorgunluk ve dolaşım sorunları da bu hissi tetikleyebilir. Bu durumu hafifletmek için öncelikle temel ihtiyaçlarınıza dikkat etmek önemlidir. Soğuk hava, stres, yüksek tansiyon, kolesterol, şeker hastalığı, anemi, kardiyovasküler hastalıklar ve kan dolaşımı ile ilişkili birçok durum ayak üşümesi nedenleri arasındadır. Üşümüş ayaklar vücudun sıcaklığa verdiği normal bir tepki veya tedavi gerektiren tıbbi bir durumla da ilişkili olabilir. Ayak üşümesi, diyabet, anemi, hipertiroidi, yüksek kolesterol, dolaşım bozuklukları, sinir hasarları gibi hastalıkların belirtisi olarak karşımızı çıkabilir."

KANSIZLIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Çok üşümenin kansızlık belirtisi olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hazar, şu şekilde konuştu:

"Bir kişide kansızlık (anemi) varsa aşırı yorgun ve bitkin hissetme, baş ağrısı, nefes darlığı, kalp atışının hızlanması, ciltte belirgin bir solgunluk, el-ayaklarda üşüme, baş dönmesi ve göğüs ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkar."

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