Uykusuzluk için en iyi ilaç magnezyumlu besinler! Yiyen bebek gibi uyuyor

Türkiye'de birçok kişinin sinir sebebi uykusuzluk. Gün boyu hem özel hem iş hayatını etkileyen uykusuzluk sorununu besinlerle ve özellikle magnezyum içerikli besinlerle çözebilirsiniz.

Uykusuzluğa gelen iyi besinler, uyku düzenini iyileştirebilecek ve vücudu rahatlatabilecek özelliklere sahiptir.

UYKUSUZLUK SORUNUNA İYİ GELEN BESİNLER

Uyku düzenini desteklemek için ağır ve yağlı yemeklerden, kafein ve alkol tüketiminden akşam saatlerinde kaçınmak gerekir. Bunun yanında uyku getiren bu besinlerin düzenli tüketilmesi de bu sorunu aşarken fayda sağlar.

1. Triptofan İçeren Besinler

Triptofan, serotonin ve melatonin üretimine yardımcı olan bir amino asittir. Bu da daha iyi uyku kalitesine katkı sağlar.

Hint eti

Yumurta

Süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir)

Badem

Ay çekirdeği

2. Magnezyum Zengini Besinler

Magnezyum, kasları ve sinir sistemini rahatlatarak filtreleri dalmayı bırakır.

Ispanak

Avokado

Badem, kaju ve ceviz

Tam tahıllar (kinoa, yulaf)

Muz

3. Melatonin İçeren Besinler

Melatonin uyku düzenini doğrudan etkiler.

Vişne ve vişne suyu

Kivi

Üzüm

Ceviz

Domates

4. Karbonhidrat ve Protein

Karbonhidrat ve protein birlikte tüketildiğinde triptofanın beynesi kolaylaşır.

Süt ile birlikte yulaf

Fıstık bağlama ile tam kırılmalı ekmek

Yoğurt ile muz

5. Bitki Çayları

Bazı bitki çayları doğal olarak sakinleştiricidir.

Papatya çayı

Melisa çayı

Ihlamur

Lavanta çayı

6. B6 Vitamini İçeren Besinler

B6 vitamini serotonin üretimine yardımcı olur.

Somon ve ton balığı

Muz

Kabak Çipurası

Tatlı patates

7. Yağlı Tohumlar ve Çekirdekler

Omega-3 yağ asitleri ve diğer besleyici içerikleri uykuda koruyabilirsiniz.

Chia

Keten tohumu

Ay çekirdeği

8. Bitter Çikolata (Az Miktarda)

Az miktarda acı çikolata serotonin üretimini destekleyerek rahatlamayı sağlayabilir.

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