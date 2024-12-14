Uykusuzluk için en iyi ilaç magnezyumlu besinler! Yiyen bebek gibi uyuyor
Uykusuzluk birçok insanın sinirini bozan bir sorun. Magnezyumlu besinler uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Çünkü magnezyum, kasları ve sinir sistemini rahatlatarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. İşte uykusuzluğa son veren besinlerin listesi…
Türkiye'de birçok kişinin sinir sebebi uykusuzluk. Gün boyu hem özel hem iş hayatını etkileyen uykusuzluk sorununu besinlerle ve özellikle magnezyum içerikli besinlerle çözebilirsiniz.
Uykusuzluğa gelen iyi besinler, uyku düzenini iyileştirebilecek ve vücudu rahatlatabilecek özelliklere sahiptir.
UYKUSUZLUK SORUNUNA İYİ GELEN BESİNLER
Uyku düzenini desteklemek için ağır ve yağlı yemeklerden, kafein ve alkol tüketiminden akşam saatlerinde kaçınmak gerekir. Bunun yanında uyku getiren bu besinlerin düzenli tüketilmesi de bu sorunu aşarken fayda sağlar.
1. Triptofan İçeren Besinler
Triptofan, serotonin ve melatonin üretimine yardımcı olan bir amino asittir. Bu da daha iyi uyku kalitesine katkı sağlar.
Hint eti
Yumurta
Süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir)
Badem
Ay çekirdeği
2. Magnezyum Zengini Besinler
Magnezyum, kasları ve sinir sistemini rahatlatarak filtreleri dalmayı bırakır.
Ispanak
Avokado
Badem, kaju ve ceviz
Tam tahıllar (kinoa, yulaf)
Muz
3. Melatonin İçeren Besinler
Melatonin uyku düzenini doğrudan etkiler.
Vişne ve vişne suyu
Kivi
Üzüm
Ceviz
Domates
4. Karbonhidrat ve Protein
Karbonhidrat ve protein birlikte tüketildiğinde triptofanın beynesi kolaylaşır.
Süt ile birlikte yulaf
Fıstık bağlama ile tam kırılmalı ekmek
Yoğurt ile muz
5. Bitki Çayları
Bazı bitki çayları doğal olarak sakinleştiricidir.
Papatya çayı
Melisa çayı
Ihlamur
Lavanta çayı
6. B6 Vitamini İçeren Besinler
B6 vitamini serotonin üretimine yardımcı olur.
Somon ve ton balığı
Muz
Kabak Çipurası
Tatlı patates
7. Yağlı Tohumlar ve Çekirdekler
Omega-3 yağ asitleri ve diğer besleyici içerikleri uykuda koruyabilirsiniz.
Chia
Keten tohumu
Ay çekirdeği
8. Bitter Çikolata (Az Miktarda)
Az miktarda acı çikolata serotonin üretimini destekleyerek rahatlamayı sağlayabilir.