Yazı yazarken sağ elini kullananlar mı sol elini kullananlar mı daha zeki?

Toplumda genelde sol elle yazanların daha zeki olduğu düşünülür. Ancak sağ el ya da sol elle yazmak ile zekâ arasında doğrudan bir ilişki olduğuna dair bilimsel bir kanıt yok. Fakat sağ ya da sol elini kullananların zeka ve becerileri farklı olabilir. İşte araştırmalara göre söylenenler…

Merve Çulha | 20 Ağustos 2025 Çarşamba 10:12 | Son Güncelleme:
Yazı yazarken sağ elini kullananlar mı sol elini kullananlar mı daha zeki?
Sağ el ya da sol eli ağırlıklı olarak kullanmak, sol elle ya da sağ elle yazı yazmak konusu genelde zekayla ve becerilerle ilişkilendirilir. Bu kısmen doğrudur. Fakat zekayı kıyaslama yapmak için bilimsel kanıt bulunmuyor.

Sağlak veya solak olmak, zekânın düzeyini belirlemez. Zekâ; genetik, çevresel faktörler, eğitim, deneyim ve motivasyon gibi çok sayıda etmenin birleşiminden oluşur.

Yani sağ elini kullananlar da sol elini kullananlar da eşit derecede zeki olabilir. Fark daha çok bireysel ilgi, yetenek ve öğrenme deneyimlerinden kaynaklanır.

SAĞ EL – SOL EL FARKI NE?

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 85–90'ı sağ elini, geri kalan yüzde 10–15'i sol elini baskın olarak kullanır.

Solaklık ya da sağlaklık, beynin hangi yarım küresinin daha baskın olduğuyla ilişkilidir. Ancak bu baskınlık zekâyı belirlemez, daha çok motor beceriler ve tercih edilen elin kullanımını etkiler.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Zekâ çok boyutludur. Problem çözme, yaratıcılık, hafıza, sosyal beceriler gibi birçok farklı bileşen içerir. El tercihi bunların doğrudan belirleyicisi değildir.

Bazı araştırmalar, solakların belirli alanlarda (örneğin uzamsal düşünme, yaratıcılık, sanatsal faaliyetler) avantajlı olabileceğini, sağlakların ise başka alanlarda daha sistematik olabileceğini öne sürmüştür. Ancak bu farklılıklar küçük ve tutarsızdır.

