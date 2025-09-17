AJet'le seyahat düşkünü olanlara sonbaharda gidilecek 5 yer önerisi

AJet'in son dönemde yaptığı uçak bileti kampanyaları seyahat tutkunlarını sevindirdi. Özellikle ailecek gezmeyi sevenler AJet'ten yurt içi uçuşlarda ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya yüzde 35 indirim uygulaması "Sonbaharda nereler gezilir?" sorusunu gündeme getirdi. Çünkü indirimli biletlerin tarihi 1 Ekim 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında. İşte indirimli uçak biletiyle seyahat edecek olanlara Türkiye'de 5 rota önerisi...

TÜRKİYE'DE SONBAHAR GEZİ ROTALARI

Türkiye sonbaharda gezilecek en keyifli ülkelerden biri. Her köşesi cennet olan ülkemiz sonbaharda doğanın renk cümbüşüyle taçlandığı, huzur dolu bir mevsim sunuyor. Peki, sonbaharda nereler gezilir?

1. KAPADOKYA – NEVŞEHİR

Kayseri'ye uçak bileti alarak, Ürgüp bölgesine otobüsle geçiş yapabilirsiniz. Kapadokya, peri bacaları, mağaraları ve yer altı şehirleriyle ünlüdür. Sonbaharda balonların görsel şöleni, doğanın sakinliği mest edebilir.

2. TRABZON-ARTVİN

Sonbaharda rengârenk ormanlar ve yemyeşil vadiler arasında yürüyüş yapmak ve tertemiz havayı içine çekebilmek sonbaharın en güzel rutini olabilir. Karagöl ve Maral Şelalesi gibi doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz.

3. MARDİN

Gecesi ayrı gündüzü ayrı olan Mardin, son yılların en popüler gezi rotası. Yaz aylarında çok sıcak olan bu şehir sonbaharda gezmek için harika olabilir. Konaklar, kiliseler, camiler ve lezzetler... Mardin'i 2 günde gezebilirsiniz.

4. ŞANLIURFA-GAZİANTEP

Şanlıurfa'yı ve Gaziantep'i gezmek için en uygun zaman sonbahar ve ilkbahar aylarıdır. Bu şehirlere en az 3 gün ayırırsanız unutulmaz anılar oluşturabilirsiniz. Hem tarihi hem eğlenceli sıra geceleri tam bir kültür sentezi sunuyor. Hemen söyleyelim en az yarım günü lezzetlere ayırmak şart. Çünkü iki şehrinde mutfağı çok zengin.

5. AKDENİZ ŞEHİRLERİ

Yaz aylarında Akdeniz Bölgesindeki şehirleri keşfetmek hem sıcaktan hem de kalabalıktan dolayı zor. Bu yüzden sonbahar ayları kültürel ve tarihi gezileri yapmak için biçilmiş kaftan. Çünkü Akdeniz Bölgesi deniz tatilinden çok daha fazlasını sunuyor.

AJET İNDİRİMLERİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli bilet kampanyası, 1 Ekim 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında ayrıca, koltuk seçimleri yüzde 50 indirimli alınabilecek.

İndirimli biletler, 16 Eylül 2025 tarihinde saat 12:00'den 18 Eylül 2025 saat 23:59'a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.