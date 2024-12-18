Çağla mısın Bahar mı? Nankör arkadaşları ortaya çıkaran 7 özellik

Bahar dizisindeki arkadaşlık davranışları sosyal medyaya damga vurdu. Çağlacı'lar ve Bahar'cılar olmak üzere iki grup oluştu. Çağla'yı tutanlar Bahar'a nankör arkadaş tanımlaması yaptı. Peki, siz Çağla'mısınız Bahar mı?

Arkadaşlık ilişkilerinde fedakârlık önemli. Bahar dizisinde karşımıza çıkan Çağla karakteri daima Bahar'ı dinleyen, destek veren, onun yanında olan bir arkadaş profili. Fakat Bahar karşılığını veremeyince herkesten eleştiri aldı. Peki, nankör arkadaşı nasıl anlayacağız, mutlaka zor anı mı beklemek gerekiyor?

NANKÖR ARKADAŞLARIN 7 ÖZELLİĞİ

Bencil Davranır: Kendi çıkarlarını her zaman ön planda tutar, yardımcı olmaktan kaçınır.

İlgisizdir: Senin duygularına ya da ihtiyaçlarına duyarsız kalır.

Vefasızdır: Geçmişte yaptığın iyilikleri ya da fedakârlıkları çabucak unutur.

Manipülatiftir: Seni sadece çıkarları için kullanmaya çalışır ve ilişkide dengeleri bozar.

Saygısızdır: Senin zamanını, duygularını ve değerlerini küçümser ya da önemsemez.

Kıskançlık Gösterir: Başarılarını küçümser ya da seni desteklemek yerine, kendisiyle kıyaslar.

Güvensizlik Yaratır: Sözünde durmaz, sırlarını açık eder ve seni hayal kırıklığına uğratır.

NASIL BAŞ ETMELİ?

Nankör arkadaşlarla sınırlar koymak, ilişkini gözden geçirmek ve gerektiğinde uzaklaşmak sağlıklı bir adımdır.

Kendi iyiliğin için çevrendeki insanları dikkatlice değerlendirip, değerini bilen insanlarla vakit geçirmeye çalışmak, hem kişisel mutluluğunu artırır hem de daha sağlıklı ilişkiler kurmanı sağlar.

FEDAKÂR ARKADAŞIN ÖZELLİKLERİ

Destekleyicidir: Zor zamanlarda yanında olur, senin mutluluğunu ve iyiliğini önemser.

Empati Kurar: Senin duygularını anlamaya çalışır ve duygusal olarak yanında bulunur.

Özverilidir: Çıkar gözetmeden, yardım etmek ya da zaman ayırmak için fedakârlık yapar.

Güvenilirdir: Söz verdiğinde tutar, sırlarını saklar ve seni hayal kırıklığına uğratmaz.

Samimidir: Sevgi ve ilgisini açıkça gösterir, söyledikleriyle davranışları tutarlıdır.

Paylaşımcıdır: Sevinçlerini, üzüntülerini paylaşır ve ilişkide dengeyi gözetir.

Sadıktır: Aranızdaki bağı ve güveni önemser, seni asla arka planda bırakmaz.

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