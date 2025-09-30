Evdeki kararmış gümüşleri 1 dakikada parlatan yöntem

Gümüş takılar, çatal-bıçak takımları veya süs eşyaları zamanla kararır ve eski parlaklığını kaybeder. Ancak endişelenmeyin; onları eski ışıltısına kavuşturmak için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyacınız yok. Mutfağınızdaki birkaç basit malzemeyle yalnızca 1 dakikada gümüşleri parlatabilirsiniz.

Evdeki malzemelerle yalnızca 1 dakikada gümüşlerinizi ilk günkü parlaklığına kavuşturabilir, ışıltısını kaybeden takı ve eşyalarınıza yeniden hayat verebilirsiniz. İşte 1 dakikalık pratik yöntemin detayları...

Malzemeler

1 adet derin kâse

Alüminyum folyo

1 yemek kaşığı karbonat

Kaynar su

Uygulama

Kâseyi alüminyum folyo ile kaplayın. Kararmış gümüşleri folyonun üzerine yerleştirin.

Üzerine 1 yemek kaşığı karbonat serpin. Kaynar suyu dikkatlice dökün. 1 dakika içinde gümüşlerin parladığını göreceksiniz.

Neden Etkili?

Bu yöntem, alüminyum ve karbonatın oluşturduğu kimyasal reaksiyon sayesinde kararmış gümüşteki sülfürü çözer. Böylece gümüş yeniden parlak ve temiz hale gelir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çok değerli antika gümüşlerde uygulamadan önce küçük bir bölgede deneyin.

Takılarınızda taş varsa bu yöntemi doğrudan uygulamak yerine sadece gümüş kısmına uygulayın.

Bu karışımı saç diplerine sürün: Saçı ayda 5 cm uzatıyor