Görsel zeka testi: Tarladaki 2. Fare nerede? 713 kişiden sadece 14'ü başarılı oldu

Konsantrasyon ve zeka gerektiren optik illüzyon testi tarlada lahana ve fare görselleriyle hazırlandı. Resimde lahanalar çoğunlukta olurken tarlada 2 tane de fare bulunuyor. Optik illüzyon testinde istenen 2. Farenin yerinin 10 saniyede fark edilmesi. Çünkü binlerce lahana arasında sadece 1 fare gizlenmiş. Görsel zeka gerektiren bu testte, Türkiye'deki 713 kişiden sadece 14'ü başarılı oldu. İşte tarladaki fareyi merak edenler için detaylar…

Merve Çulha | 21 Ağustos 2025 Perşembe 12:43 | Son Güncelleme:
Görsel zeka testleri hem düşündürüyor hem de beyne egzersiz yaptırıyor. Aynı renklerle hazırlanan lahanalarla dolu bu optik illüzyon da tam konsantrasyon gerektiriyor. Görseldeki lahana tarlasında 2 tane fare bulunuyor. Farelerden biri hemen görünüyor. Ama tarladaki 2. Fare nerede merak konusu.

Bu testi 10 saniyede çözenler muhtemelen yüksek odak gücüne, zekaya ve algıya sahip. Bilişsel becerilerindeki hızı merak eden birçok insan optik illüzyon testlerini çözüyor.

OPTİK İLLÜZYON: RESİMDEKİ 2. FARE NEREDE?

Lahanalarla ve farelerle dolu olan bu optik illüzyon testi Türkiye'deki pek çok insan tarafından merak edilip çözüldü. Zira kolay gibi görünen bu test lahanaların renklerinin aynı oluşuyla kafaları karıştırdı. Türkiye'de bu testi çözmeyi deneyen pek çok insan başarılı olamadı. Peki, bu optik illüzyon testi neden zor?

OPTİK İLLÜZYONLARI ÇÖZMENİN PÜF NOKTASI

Yüksek odak ve zeka gerektirebilen bu optik illüzyon testinde, Türkiye'deki yüzlerce insan başarılı olamadı. Çünkü kolay gibi gözüken bu test, hem renklerinden hem de lahanaların sayıca fazla olmasından dolayı oldukça zorlayıcı olabiliyor.

Görselde milyonlarca lahana arasında gizlenmiş sadece 1 minik fare bulunuyor. Onu 10 saniye içinde bulabilen kişiler, yüksek detay gücüne sahip.

2.Farenin yerini hemen tespit etmek için görseli sırayla taramak gerekiyor.

OPTİK İLLÜZYONDA 2.FAREYİ 10 SANİYEDE BULANLARIN KARAKTER ÖZELLİKLERİ

Sabırlı fakat hızlı düşünen: Gereken yerde hızla hareket eden, ama temeli sağlam kuran bireylerdir.

Yüksek farkındalık düzeyi: Sadece bakmakla kalmayan, "gerçekten gören" kişilerdir.

Yaratıcı zekâ: Görsel kalıpların dışında düşünebilme ve algıları esnetme becerisi iyidir.

Peki, Türkiye'deki sadece 713 kişinin denediği sadece 14'ünün başarılı olabildiği bu optik illüzyon testinde, siz belirtilen sürede başarılı olabilir misiniz?

İşte kendinizi deneyebileceğiniz lahanaların ve farelerin bulunduğu o test. Sizce 2. Fare nerede?

2. FARENİN YERİ

Zekanın yanı sıra detayı algılama gücü gerektiren bu optik illüzyon testinde, Türkiye'deki yüzlerce kişi 10 saniyede 2. Farenin yerini bulamamıştı.

İşte 2. Farenin gizlendiği yer;

