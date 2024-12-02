"Güvenli Adımlar" kadınların her alanda temsilini arttırmayı amaçlıyor

Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından 2023 yılında hayata geçirilen Güvenli Adımlar projesi; dezavantajlı ve kırsal bölgelerde kız meslek lisesi öğrencisi gençlerin 21. yüzyıl yetkinlikleri ve gereklilikleriyle donatılmasına katkı vermek, onların kişisel gelişimlerini sağlamak, teknoloji ve alanında bilgi ve beceriler edinmelerine imkan oluşturmak, onların teknolojiye olan ilgisini arttırmak, onları kurumsal hayata hazırlamak, donanımlı bireyler haline getirmek amacı taşıyor. Platformun kurucusu Nazlı Demirel, "Geleceğimiz çocuklarımız için daha eşit ve adil bir dünya yaratmak için çalışmak, bu süreçte kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine, toplumda eşit temsiline katkıda bulunmak, bu yönde toplum bilincini güçlendirmek öncelikli amacımızdır." diyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİ TEŞVİK EDİYORUZ

Kadın Dostu Markalar Platformu, ne zaman ve kim/kimler tarafından kuruldu ve amacı nedir?

Kadın Dostu Markalar Platformu, dört yıl önce toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini arttırmak ve kadının iş, eğitim ve sosyal hayattaki rolünü güçlendirmek amacıyla kurulmuş bağımsız bir dijital platform. Sürdürülebilir bir toplumun, kadına verilen hak ve özgürlüklerle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, eşitsizliklerle mücadele ediyor, fırsat eşitliğini teşvik ediyor ve kadınların toplumsal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını destekleyen markaları bir araya getiriyoruz. Bu platformda toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci, kadın istihdamı, fırsat eşitliği, girişimcilik gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden konularda değer odaklı projeler yürütüyoruz. Ayrıca bu yönde güçlü projeler ortaya koyan markaları da haber sitemizde, dijital yayınlarımızda ve organizasyonlarımızda toplumun tüm kesimleriyle paylaşarak farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız, geleceğimiz çocuklarımız için daha eşit ve adil bir dünya yaratmak için çalışmak. Bu süreçte kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine, toplumda eşit temsiline katkıda bulunmayı, bu yönde toplum bilincini güçlendirmeyi önceliyoruz.

İYİ BİR TOPLUM YARATMAYA KATKIDA BULUNUYORUZ

Kadın Dostu Markalar Platformu ekibi kimlerden oluşuyor?

Kadın Dostu Markalar Platformu, medya, iletişim ve toplumsal projeler alanında deneyimli bir ekipten oluşuyor. Projelerimizde, uzman hakemler, saha ekipleri ve iletişim profesyonelleriyle birlikte çalışarak daha iyi bir toplum yaratmaya katkıda bulunuyoruz. Daha iyi bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için attığımız her adımda, kadınların gücünü ve potansiyelini destekleyen projelerimize katkı sağlayan tüm dostlarımızla birlikte büyük bir aile olmanın gururunu yaşıyoruz. 2024 Haziran ayında kurumsal üyelik sürecimizi de markalarımıza duyurduk. Platform olarak ekosistemimizdeki değer odaklı, güçlü kurumsal şirketlerle Kadın Dostu Markalar Kulübü'nün temelleri atılmış oldu.

KADINLARIN HER ALANDA TEMSİLİ AMAÇLANIYOR

Güvenli Adımlar projesinde neden özellikle kız çocukları ile ilgili çalıştınız?

Proje, özellikle kız çocuklarını hedef alarak kadınların iş dünyasında, her alanda temsilini arttırmayı amaçlıyor. Kız çocuklarının özellikle teknolojiye daha fazla ilgi göstermeleri ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri, cinsiyet eşitliğini sağlamak ve toplumsal dönüşüm yaratmak açısından büyük bir önem taşıyor. Bu hedef doğrultusunda, genç kadınların teknolojiyle olan ilişkisini güçlendirmek, onlara teknik bilgi ve beceriler kazandırmak ve özgüvenlerini arttırmak kritik bir rol oynuyor. Bu tür projeler aracılığıyla, genç kadınlar sadece teknoloji kullanıcıları olmakla kalmayıp, aynı zamanda yaratıcı ve yenilikçi bireyler olarak teknoloji üretiminde de yer alabiliyor. Bu süreç, gelecekteki lider kadınların yetişmesine katkıda bulunurken, toplumda kalıcı değişimlerin gerçekleşmesine de zemin hazırlıyor.

CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIKLAR...

Sizin kişisel motivasyonunuz nedir? Bu yaptığınız çalışmalara dair ve kişi ve kurumlara nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz?

Kadın Dostu Markalar Platformu'nun kuruluşundan bu güne geldiğimiz nokta, hayatına iz bıraktığımız kadınlar ve çocuklar, kurumsal farkındalıklarıyla adım atan markalarla kat ettiğimiz mesafeler benim ve ekibimin en büyük motivasyonu. Şimdi KDM Akademi ile de kurumsal müşterilerimize ve ekosistemimizdeki markalarımıza kurumsal yetkinlik ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Tümüyle yolumuzun kesiştiği markalarımızın sürdürülebilirlik adımlarına eşlik eden proje ajansı olduk. Genç kadınların potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak ve onların iş dünyasının her alanında güçlü bir varlık göstermelerini sağlamak, en büyük arzumuz. Ancak, kadın olmanın zorlukları da göz ardı edilmemeli. Toplumda karşılaşılan cinsiyet temelli ayrımcılıklar gibi, kadınların kariyerlerinde ilerlemelerini engelleyen birçok bariyer oluşturuluyor. Kadınlar, hem sosyal hem de profesyonel hayatta sıklıkla ön yargılarla mücadele ediyor ve fırsat eşitsizlikleriyle karşılaşıyor; bu durum özgüvenlerini zedeliyor. Bütün bu zorluklara rağmen, kadın olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu da vurgulamak istiyorum. Güçlü, yaratıcı ve dayanıklı özelliklerimiz sayesinde, topluma katkıda bulunma, değişim yaratma ve yeni nesillere ilham verme potansiyeline sahibiz. Tüm kişi ve kurumların, toplumda kadınların güçlenmesine ve eğitimlerine destek olması gerektiğine inanıyorum. Her bir destek, kadınların potansiyelini gerçekleştirmesi için bir adım daha atmamızı sağlayacaktır. Kadınların gücünü ve potansiyelini kutlayarak, bu zorlukların üstesinden gelebilir ve birlikte, daha aydınlık yarınlar inşa edebiliriz.

YALNIZCA BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE ŞEKİLLENDİREN ADIMLAR...

Bundan sonrası için hayalleriniz, hedefleriniz, planlarınız nedir?

Hayallerimize sıkı sıkıya sarılan bir yapımız var. Platformun kuruluşu da bir hayaldi. Bugün bu hayalleri adım adım gerçekleştirerek platformu bu noktaya taşıdık. Şimdi Kadın Dostu Markalar Platformu uluslararası platformlara taşınıyor. Türkiye'de iller genelinde Kadın Dostu Marka Endeksi raporunu sunmaya hazırlanıyoruz. Bu raporlarla birlikte en büyük hayalimiz olan markalarımızın sürdürülebilirlik hedeflerine giden yolda önemli bir taşıycı olmak ve atılan kurumsal adımların hızını arttırmaya katkıda bulunmak. Kadın Dostu Markalar Platformu olarak, gerçekleştirdiğimiz projeler ve sürdürülebilir değer odaklı çalışmalarımızla daha yaşanabilir, adil ve eşit bir dünya inşa etmeye katkı sunmayı hedefliyoruz. Yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiren adımlar atıyor; iş dünyasına kadın dostu yaklaşımlar kazandırarak toplumsal fayda sağlıyoruz.