Limon kolonyası mı tütün kolonyası mı faydalı?

Çoğu kolonyada bulunan yüksek orandaki etil alkol (%80 civarı), mikropları ve bakterileri öldürme özelliği sayesinde el dezenfektanı olarak kullanılmasını sağlar. Bu nedenle, ister limonlu, ister lavantalı, ister tütünlü veya başka bir kokulu olsun, yüksek alkol oranına sahip her kolonya hijyen açısından aynı faydayı sağlar.

Farkı yaratan şey ise kokusudur. Kokular kişisel tercihlere göre değişir ve her birinin psikolojik olarak farklı etkileri olabilir.

Limon kolonyası: Canlandırıcı ve enerji verici bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda temizleyici bir his verir.

Lavanta kolonyası: Sakinleştirici ve rahatlatıcı olarak bilinir.

Tütün kolonyası: Genellikle daha erkeksi ve sofistike bir koku olarak algılanır.

EN FAYDALI KOLONYA...

Hijyenik fayda açısından tüm kolonyalar aynıdır. En faydalı kolonya, kokusunu en çok sevdiğiniz ve kullanmaktan keyif aldığınız kolonyadır. Bu nedenle, limon kolonyası en yaygın tercih olsa da, diğer çeşitleri de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

