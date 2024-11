Sanatçı Aylin Şengün Taşçı: Küçük fedakârlıklarla büyük iyilikler yapılabilir

Hâlâ iyi insanların var olduğunu bilmek yaşadığımız böyle bir dönemde insana umut ve huzur veriyor. "İyilik gizli yapılır" denilir ancak bazen bunları duyurmak başkalarına örnek olması açısından çok kıymetli. Sanatçı Aylin Şengün Taşçı ile dostları Yasemin Sezgin ve Filiz Kösemusul'un bir araya gelerek başlattıkları Say Ki Yedim projesi tam da böylesi örnek bir çaba. Her hafta bir araya gelerek kendileri için ayırdıkları bütçeleri "Say ki yedik" diyerek başkaları için kullanan ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çalan üç arkadaşın bu hareketini sanatçı Aylin Şengün Taşçı anlattı.

BAŞKA HAYATLARA DOKUNMAK İSTEDİK

'Say Ki Yedim' hareketinin çıkış noktası ne oldu?

Bu hareketin çıkış noktası, belki de hepimizin yüreğinde saklı duran bir özlemden doğdu. Arkadaşlarımla birlikte her hafta kahvaltıya gitmek bir alışkanlıktı. Ancak bir gün düşündüm ki, bu kahvaltılara ayırdığımız bütçeyi bir kenara koyup başka bir hayata dokunmak için kullansak nasıl olurdu? Küçücük bir fedakârlıkla, belki de bir ailenin mutluluğuna vesile olabiliriz, diye düşündüm. O gün, sofralarımızı bir kenara bırakıp "Say ki yedim" diyerek bir gönül hareketine dönüştük. Her hafta, bizim kahvaltı masasında geçecek anlarımızdan feragat ederek bir bütçe oluşturuyoruz. Küçük fedakârlıklarımızın, yüreği sıkışmış bir aileye umut olduğunu gördükçe, bu hareket bir iyilik zincirine dönüşüyor. Sevgili Yasemin Sezgin bu ilhamı kendi sözleriyle çok güzel dile getirdi: "Hayır ve iyilik üzere yaşamak ne kadar değerliyse, dostluklarımızı bu zemin üzerine inşa etmek de o kadar kıymetli. İyiliği kalpte başlatıp dostlarla devam ettirmek, daha sonra el ele başka insanlara ulaştırmak çok kıymetli. Gönül birliğiyle atılan her adım, bir tebessüm, bir umut olarak geri dönüyor."

Bu iyilik hareketinde yol arkadaşlarınız var. Bize onlardan da bahsedebilir misiniz?

Bu yolda yalnız değilim; yanımda aynı inanç ve sevgiyle yanan iki kıymetli dostum var. Filiz Kösemusul, Sakarya doğumlu bir iş insanı. Filiz, yardıma ve merhamete dair derin inancıyla hareketimizin ruhunu güçlendiren bir dost. Onun toplumumuza ilişkin derin sevgisi ve iyiliğe olan inancı, bizim yoldaşlığımıza güç kattı. Yasemin Sezgin ise öğretmen. 1990'dan bu yana Türk Gençlik Vakfı Başkanı. Aynı zamanda eşi Doç. Dr. Osman Sezgin ile beraber "İyi insan yetiştirmek" misyonuyla kurdukları Kalem Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Yasemin'in ifade ettiği gibi, "Dünya ahiretin tarlasıdır. Cennetin inşası, Allah'ın rızasını kazanmak, iyilikten geçer. İyilik yapma gayretinde olmak anlamlı bir hayat kurgulamamıza vesile olur." Herkesin kendine yüklediği bu anlam, bizi bu yolda güçlü kılıyor.

KEÇECİZADE HAYREDDİN EFENDİ BİZE ÖRNEK OLDU

"Say Ki Yedim" ismi nereden aklınıza geldi?

Bu ifadenin ardında, çok eskilere dayanan bir hikâye var. Rivayete göre, Osmanlı döneminde Keçecizade Hayreddin adında orta halli bir esnaf, padişahların yaptırdığı camilere özenerek, kendi imkânlarıyla bir cami yaptırmayı hayal etmiş. Ama bu hayali gerçekleştirmesi kolay değilmiş. O da her canı bir şey çektiğinde "Say ki yedim" diyerek, parasını bir kenara koymaya başlamış. Bu küçük fedakârlığı tam yirmi yıl boyunca sürdürmüş ve biriktirdiği paralarla bir cami yaptırmış. Bugün İstanbul Fatih'te bulunan bu cami, halk arasında "Sanki Yedim Camii" olarak biliniyor. Bu hikâye bize bir yol gösterdi, küçük özverilerle büyük iyilikler yapılabilir. Hayreddin Efendi'nin bu hikâyesi, bu harekete adım atmamızda bir ışık oldu. Onun yaktığı iyilik ışığını, biz de bugün aynı inançla taşımaya çalışıyoruz. Sevgili Filiz Kösemusul bu duyguyu çok güzel ifade etti: "Bizler dünyanın en büyük açık hava kütüphanesinde, iyiliğin, merhametin ve adaletin anavatanında yaşıyoruz. Bu köklere bağlı kaldığımız sürece, göklere yükselebileceğimize inanıyorum"

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Peki bu yardımlar düzenli olarak devam edecek mi?

Bu iyilik hareketinin düzenli hale gelmesi, bizim için her şeyden değerli. Her hafta yeniden buluşuyoruz ve yeniden "Say ki yedim" diyerek bir bütçe oluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, iyilik ancak süreklilik içinde olduğunda güçlü bir anlam kazanır. Filiz'in sözleriyle, "Biz bu vaktin çocuğu olarak yaşadığımız çağa olan borcumuzun bilincindeyiz; İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali safımızı belli etmek ve bir yaraya merhem olmak gayesindeyiz." Bu hareket, bizim için yalnızca bir yardım değil, içinde yaşadığımız topluma, çağımıza bir borç olarak görülmeli. Her hafta aynı inançla yola çıkarak yardımlarımızı sürdürüyoruz.

Yardım edeceğiniz kişilere nasıl ulaşıyorsunuz?

Gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için güvenilir kaynaklardan ve yakın çevremizden destek alıyoruz. Yardım ettiğimiz her aileyle aramızda kurduğumuz bağ, yalnızca maddi bir destekten ibaret değil, aynı zamanda yüreklere dokunan, onları hayata dair yeniden umutlandıran bir destek sunmak anlamına geliyor. Yasemin'in her buluşmamızda söylediği gibi, "Bizim yapmaya çalıştığımız küçük bir destek. Fakat bu ufak desteğin ardında kurulan gönül bağı, onlara her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek demek. İstihdam imkânlarıyla bu yolda bereketi artırmak ise arzumuz."

YALNIZCA İYİLİK RUHUNU PAYLAŞMAYI AMAÇLIYORUZ

Sosyal medyada paylaşımlarınız gördüm. Burada yardım ettiğiniz kişiler gözükmüyor. Bu bir tercih mi?

Ziyaret ettiğimiz insanların özel alanlarını korumak bizim en temel hassasiyetlerimizden biri. Onların onurunu gözetmek, rencide etmeden yanlarında olabilmeye gayret gösteriyoruz. Filiz bir gün şu sözleriyle bizim insanımızı ifade edince, bu hassasiyeti geliştirmek bizim borcumuz oldu: "Bu güzel coğrafyada, halen abdestsiz hamura dokunmayan annelerimiz, çocuğunun boğazından haram geçirmemek için çabalayan babalarımız var. Onlar oldukça, bu vatan ilelebet payidar olacak." Biz, bu sözleri her yardımda yeniden hatırlıyoruz. Bu harekette esas olan, yardım ettiğimiz kişilerin onurunu koruyarak yalnızca iyilik ruhunu paylaşmak.

BİZİMLE BİRLİKTE YÜRÜMEK İSTEYENLERİN SAYISI ARTIYOR

Bu hassas bir nokta tabii. 'İyilik gizli yapılır' derler ama bazen de bunları paylaşmak ve başka insanları harekete geçirmek gerekiyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

İyiliğin gizli yapılması gerektiğine inanırız, ancak bazen bir iyiliği paylaşarak başkalarına örnek olmak, daha fazla insanı bu harekete katmak da önemlidir. Sosyal medya hesabımızla, başkalarına ilham vererek bir iyilik zinciri oluşturmayı amaçlıyoruz. Yasemin'in bu konuda çok anlamlı bir sözü var, diyor ki "Her çağın iyiliği yayma aracı ve yöntemi farklı. Sosyal medya, iyiliği bilhassa gençlerle paylaşarak yaymak için değerli bir araç. Böylece iyiliği daha hızlı ve geniş bir çevreye ulaştırmak mümkün."

Biz bu hareketi üç kişi başlattık, ancak her geçen gün daha fazla kişinin gönlünde yer bulmaya başladığını görüyoruz. Destek veren, bizimle birlikte yürümek isteyen birçok insan var. Bu iyilik zincirinin bir topluluk haline gelmesini ve daha fazla insanın hayatına dokunmasını umuyoruz. Attığımız her adımda, bu inançla hareket ediyoruz.

HERKES KENDİ ÇEVRESİ İÇİN BİR ŞEY YAPABİLİR

Bu çabayla birlikte kendinize koyduğunuz bir hedefiniz var mı?

Herkesin kendi çevresinde, küçük de olsa bir iyilik yapabileceğine inanıyoruz. Keçecizade'nin "Say ki yedim" diyerek başlattığı o küçük birikimin bir camiye dönüştüğü gibi, biz de her adımda bu iyilik hareketini daha fazla insana ulaştırmak için çalışıyoruz. Yasemin bu konuda çok içten konuşuyor ve diyor ki, "Bu iyilik hareketi bir tohum gibi; inşallah filizlenip bir çiçek bahçesine dönüşecek. Kalpten ve temiz niyetle atılan her adım, başkalarının gönlünde de karşılık bulur. Bu güzel amaçla el ele yürüdüğümüz aileler ve dostlarımız sayesinde iyiliğin hâkim olacağına inanıyorum." Bu harekete katılmak isteyen herkese kapımız açık; birlikte attığımız her adımda, bu dünyayı biraz daha yaşanabilir hale getirebileceğimize inanıyoruz. Küçük bir fedakarlığın bile, bir başkasının hayatında büyük bir değişim yaratabileceğini gördükçe, yolumuzun ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlıyoruz.