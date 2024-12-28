Türkiye'de her 10 yaşlıdan 7'si yalnız hissediyor!

Üsküdar Üniversitesi tarafından "Yaşlılık ve Yalnızlık" ana temasıyla bu yıl altıncısı düzenlenen "Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu" Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongrenin açılış konuşmalarını Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı yaptı. Sempozyum kapsamında "Türkiye'de Yaşlıların Yalnızlığı: Araştırma Sonuçları" da açıklandı. "Yaşlılarda yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, yalnızlığın anlamı ve nedenlerinin ortaya çıkarılması" amacıyla yapılan araştırma, Türkiye genelinde 30 ilde 400'ü kadın 400'ü erkek 800 kişi ile Ekim – Aralık 2024 aylarında yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: KALABALIK YALNIZLIK ANADOLU İRFANINA YAKIŞMAYAN BİR SONUÇ

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türk Dil Kurumu'nun tarafından seçilen "kalabalık yalnızlık" kelimesine atıfta bulunarak, "Kalabalık yalnızlık kelimesi, yılın kelimesi seçildi. Bu da çok sürpriz oldu aslında. Neden bu kelime seçildi Türkiye'de? Halbuki biz, toplum olarak, yapış yapış ilişkisi olan bir toplumuz. Çat kapı komşuya giden bir toplumuz. Niye böyle oldu? Niye kalabalık içinde yalnız hissediyorlar kendilerini? Bu, Türk kültürüne, Anadolu irfanına yakışmayan bir sonuç." dedi. Tarhan şöyle devam etti: "Yalnızlığın artmasındaki en önemli şey, güven duygusunun zayıflaması toplumda. Güvenin zayıfladığı yerde kişi kendini yalnız hisseder. Biz daha önce aileye 'sevgi yuvası' diyorduk, şimdi 'güven yuvası' diyoruz. Bir insan nerede kendini güvende hissediyorsa orada huzurlu oluyor. Güvenin olduğu yerde korku azalıyor. Korkunun artması, güvenin azalması şu anda yalnızlığın en çok gözüken psikolojik sebeplerinden birisi." dedi.

Dost kavramının, bizim kültürümüzdeki önemine de işaret eden Tarhan, "İngilizcede karşılığı yok 'dost' kelimesinin. Türkçede ise var. Güven zayıflayınca insanların içine kapanıyor. Çocuğunu da böyle büyütüyor birçok anne baba. 'Aman kimseye güvenme' diye büyüdüğü zaman çocuk, yalnızlık ortaya çıkıyor. Yalnızlık konusu gittikçe artan bir dert ama yan etkisi olmayan ilaç dostluktur. Öyle bir ilaçtır ki dostluk, depresyona iyi gelir ama uyuşturmaz insanı." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nazife Güngör: BÜYÜK BİR GÜVEN BUNALIMI İÇİNDEYİZ

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, çağımızın çok önemli bir sorunsalının yalnızlık olduğunu dile getirerek, "Özellikle modernleşme ve onunla birlikte başlayan kentleşme ile birlikte yalnızlık bir insani ve toplumsal sorun haline geldiğini düşünüyorum. Bir taraftan kalabalıkların içindesiniz ama öte yandan o kalabalıklar içinde herkes aslında bir yanıyla da yalnız" dedi ve ekledi: "Şimdi yalnızlaşma sürecine bir de sanallaşma girdi. Yine her birimiz, bir yandan kendi kalabalıkları içinde aslında kimsesiziz. Aslında dostlukların, ilişkilerin içinde değiliz. Sanal kalabalıkların içinde, bir garip durumdayız. Bir dokunuş yok, duygu akışı yok, ruh akışı yok... Bu da çok büyük bir güven bunalımını getiriyor. Bir yandan hepimiz güvensiziz." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nazife Güngör, "Mesele yalnızca yaşlanınca yalnızlaşmak değil, mesele artık kişilik oluşmaya başladığı andan itibaren her bir bireyin yalnızlığı tercih etmeye başlaması, aile içinde yalnızlığın tercih edilmeye başlanması, toplum içinde yalnızlığın tercih edilmeye başlanması. Bu galiba bir yanıyla da bir ideoloji haline geliyor; yalnızlaşma, yalnızlaştırma." diye konuştu.

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: YAŞLI NÜFUSUN TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ ORANI ARTTI

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, dünyada 60 yaş üzerindeki nüfusun hızla arttığını ifade ederek, "Türkiye'de de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 itibarıyla yüzde 10,2'ye çıktı. Giderek evlerinde yalnız yaşayan yaşlılarınsayısı artıyor. Türkiye'de yaşlıların %16'sı tek başına yaşamaktadır. Bu oran yaşlı kadınlarda %23'e kadar yükselmekte." diye konuştu. Duygusal yalnızlığın da arttığına işaret eden Prof. Süleymanlı, "Yapılan araştırmalarda ailelerinden yeterli ilgi ve sevgiyi göremeyen yaşlı bireyler, kendilerini aile bireyleriyle birlikteyken de yalnız hissedebildiklerini göstermekte. Aile bireyleri iş yaşamı içinde yoğun olduğundan, aynı evde olsalar dahi uzun süre tek başlarına kalmaları yaşlıları kastediyorum, yakınlarının ilgisizliği ve istismarı, hatta ne yazık ki ev içi şiddet ve bunların getirdiği değersiz hissi gibi nedenler, bu durumun temel nedenleri olarak görülüyor." ifadesinde bulundu.

Araştırmalar, kronik yalnızlığın artmasının sadece yaşlılarda değil, diğer yaş grupları için de aynı şekilde ciddiyet arz ettiğini ve diğer insanlara karşı güvenin azalmasıyla da bağlantılı olduğunu gösterdiğini anlatan Prof. Süleymanlı, "Yaşlılarda görülen bu yalnızlık durumu, bilimsel çalışmalarda uzun süreli yalnızlığın yaşlılarda birtakım fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara neden olduğunu, felç geçirme ihtimalini artıran bir risk faktörü olabileceğini, hatta hafıza kaybı ve demans gibi birçok hastalığın gelişmesine neden olabileceğini göstermekte." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE YAŞLILARIN YALNIZLIĞI: ARAŞTIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sempozyumda, Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Dr. Öğr. Üyesi İdil Arasan Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler Özdin ve Method Research Company'den Hale Aslı Kılıç tarafından "Türkiye'de Yaşlıların Yalnızlığı: Araştırma Sonuçları" açıklandı. "Yaşlılarda yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, yalnızlığın anlamı ve nedenlerinin ortaya çıkarılması" amacıyla yapılan araştırma, Türkiye genelinde 30 ilde 400'ü kadın 400'ü erkek 800 kişi yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirildi.

En genci 60 yaşında olan katılımcıların yüzde 68'i evli, yüzde 32'si ise bekar, dul veya boşanmış. "Ne kadar yalnız hissediyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 34'ü 'yalnız hissetmediğini', yüzde 34'ü 'ara sıra yalnız hissettiğini', yüzde 32'si de 'sık yalnız hissettiğini' söyledi.

KİMLER DAHA YALNIZ HİSSEDİYOR?

Araştırmaya katılan evlilerin yüzde 25'i, bekar, dul veya boşanmışların yüzde 47'si, çocuğu olanların yüzde 31'i ve çocuğu olmayanların da yüzde 46'sı, yalnız yaşayanların yüzde 57'si, yalnız yaşamayanların yüzde 25'i, evcil hayvanı olanların yüzde 31'i ve evcil hayvanı olmayanların yüzde 32'si yalnız hissediyor. Kendisini sağlıklı hissetmeyenlerin yüzde 40'ı, sağlıklı hissedenlerin yüzde 19'u, kronik hastalığı olanların yüzde 57'si, yakınlarından destek alanların da yüzde 45'i yalnız hissettiğini dile getiriyor. "Yalnızlık deyince aklınıza ne geliyor?" sorusuna katılımcıların yüzde 85'i "can sıkıntısı, endişe, mutsuzluk, tek başına olmak, kötü/kötümser" gibi negatif duygu dile getirdi.

BOŞ VAKİTLERİNDE NELER YAPIYORLAR?

Katılımcıların boş vakitlerinde neler yaptıklarında bakıldığında ise yüzde 98'i bireysel aktivite, yüzde 54'ü dış aktiviteler, yüzde 47'si iletişim odaklı aktiviteler, yüzde 30'u spiritüel aktiviteler, yüzde 30'u kişisel gelişim, yüzde 15'i spor aktiviteleri ve yüzde 9'u da sanatsal aktiviteler olarak yanıt verdi.

Düzenli iletişim kurulan arkadaş sayısına bakıldığında katılımcıların yüzde 42'si 4 veya daha fazla kişi, yüzde 22'si 2 kişi, yüzde 18'i 3 kişi, yüzde 10'u 1 kişi ve yüzde 9'u da arkadaşım yok yanıtını verdi. Dertleşilen / sohbet edilen kişilere bakıldığında da katılımcıların yüzde 54'ü arkadaş, yüzde 32'si çocuklar, yüzde 27'si eş, yüzde 16'sı kardeşler, yüzde 13'ü komşu, yüzde 11' akraba, yüzde 2'si anne, yüzde 1'i gelin, yüzde 1'i sevgili ve yüzde 1'i de damat yanıtını verdi. Cinsiyetlere bakıldığında ise kadınların yüzde 46'sı ve erkeklerin de yüzde 62'si 'arkadaş' dedi.

EN ÇOK ÇOCUKLAR MUTLU EDİYOR

Hayatta en çok mutlu eden kişi konusuna bakıldığında da katılımcıların yüzde 56'sı "çocuklar", yüzde 35'i "torunlar", yüzde 34'ü de eş yanıtını verdi. Cinsiyet açısından bakıldığında ise kadınların yüzde 68'si "çocuklar", erkeklerin de yüzde 44'ü "eş", yüzde 44'ü "çocuklar" ve yüzde 29'u "torunlar" yanıtını verdi.

YARIDAN FAZLASININ WHATSAPP HESABI VAR

Sosyal medya hesaplarına bakıldığında da katılımcılarının yüzde 54'ünün sosyal medya hesabı var. Bunların yüzde 58'si WhatsApp, yüzde 55'i Facebook, yüzde 43'ü Instagram, yüzde 19'ı Youtube, yüzde 8'i Twitter, yüzde 5'i TikTok ve yüzde 1'i de Telegram hesabına sahip olduğunu söylüyor. Sosyal medya hesabı olanların yüzde 28'si de yalnız hissettiğini dile getiriyor.

YAŞAM KALİTESİ ALGISI

Araştırmada yaşam kalitesi algısı da incelendi. "Nasıl öleceğiniz konusunda ne kadar kaygılısınız?" sorusuna yüzde 48 düşük düzeyde, "Sosyal katılım konusunda yaptığınız faaliyetlerin miktarından ne kadar hoşnutsunuz?" sorusuna yüzde 40 orta düzeyde, "Başarılı bir hayat sürdürebilme imkanlarınızdan ne kadar memnunsunuz?" yüzde 42 orta düzeyde, "Yapmak istediklerinizi ne ölçüde yapabildiğiniz inancındasınız?" sorusuna yüzde 44 orta düzeyde, "Hayatınızda sevgiyi ne derece yaşıyor ve hissedebiliyorsunuz?" yüzde 44 düşük düzeyde, "İşitme, görme, tat alma, koklama ve dokunma duyularınızdaki kayıplar günlük faaliyetlere katılabilmenizi ne ölçüde etkilemektedir?" sorusuna da yüzde 49 oranda düşük düzey şeklinde yanıt verildi.

HAYATTAN MEMNUNİYET...

Hayattan memnuniyet konusunun da ele alındığı araştırmada, katılımcıların yüzde 42'si "Memnunum", yüzde 23'ü "ne memnunum ne değilim", yüzde 19'u "çok memnunum", yüzde 8'i "Hiç memnun değilim", yüzde 7'si de "memnun değilim" diye yanıt verdi.