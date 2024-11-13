Üzerlik bitkisini kim, ne için yakıyor? Antik çağın nefes ilacı

Üzerlik bitkisinin nefes açtığını ve dikkat dağınıklığına iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Kötü enerjiye ve nazara iyi geldiği düşünülen üzerlik bitkisinin faydaları merak ediliyor. Üzerlik bitkisini kim, ne için yakıyor araştırdık.

Üzerlik bitkisi Türkiye'de doğal olarak yetişir. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişiyor.

Günümüzde dahi sıklıkla kullanılan üzerlik otu, başta solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

ÜZERLİK BİTKİSİ NASIL BİR BİTKİ?

Üzerlik bitkisi; tek tek beyaz çiçekli, çok dallı bir bitkidir. Bu bitki, kurak ve yarı kurak dönemlerde iyi yetişir ve sıcak, güneşli iklimleri sever. Meyvesi basık küre şeklinde bir kapsüldür.

ÜZERLİK BİTKİSİ FAYDALARI

Bahar aylarında yaşanan grip ve nezle gibi hastalıkların tedavi edilmesini sağlar. Boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonunu iyileştirdiği gibi öksürüğün de geçmesine yardımcı olur.

Sinir sistemini uyarır.

Balgam söktürür.

Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır.

Sulu egzamada şikayetleri giderir.

Metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak, bağırsakların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bağırsaklarda bakteri ve kurt oluşumunu engeller.

Solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin nefeslerini açar, nefes darlığı ve burun tıkanıklıklarına iyi gelir.

Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat dağınıklığı çekenlerin üzerlik çayı ve tütsüsünü kullanmaları tavsiye ediliyor.

ÜZERLİK BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Üzerlik otunun tütsü olarak yakıldığında ortamdaki kötü enerjiyi yok ettiğine inanılıyor.

Bu gelenek hala devam ederek üzerlik bitkisinin günümüzde de tütsü olarak kullanıldığına rastlanmaktadır. Bunun dışında, boğaz ağrıları ve boğaz enfeksiyonları için üzerlik otunun tohumları kurutulduktan sonra çayı yapılabilir.

Kavrulup bal ile karıştırılarak tüketilebilir veya su ile karıştırılıp yenilebilir.

Keten tohumu ve bal ile karıştırılıp elde edilen macun yutulduğunda nefes darlığını giderir.

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