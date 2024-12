Yeşilay'da gönüllülük sistemi artık dijitalde

Yeşilay, yeni geliştirdiği "Gönüllü Yönetim Sistemi"ni 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'ndaki Camlı Köşk'te gerçekleştirdiği etkinlikle kamuoyuna tanıttı. Gönüllü Yönetim Sistemi reklam filminin gösterildiği lansmanda "Sistem Üzerinden Görev Oluşturma ve Başvuru Demonstrasyonu" da yapıldı. Gönüllülük Yönetim Sistemi'nin ilk kaydını ise Yeşilay Genel Başkanı Doç Dr. Mehmet Dinç gerçekleştirdi. Yeni sistem sayesinde gönüllülük süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyan Yeşilay, çalışmalarını şeffaf, yönetilebilir, hızlı organize olunabilen ve operasyon gücü yüksek bir yapıya kavuşturdu. Program kapsamında Yeşilay Gönüllülük Ödülleri'nde yıl boyunca en çok gönüllü kazanan ve en aktif faaliyetlerde bulunan şubeler, koordinatörlükler ve Genç Yeşilay kulüpleri ödüllendirildi.

"GÖNÜLLÜLÜK İNSANIN KENDİ İÇ DÜNYASINI DA ZENGİNLEŞTİRİR"

Yeni sisteminin tanıtımında konuşan Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Kültürümüzde gönüllülüğün kökleri asırlar öncesine dayanır" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Gönüllülük, köklü kültürümüzün en derin unsurlarından biridir. Mevlânâ'nın şu sözleri, bu ruhun derinliğini anlamak için bize ışık tutar: 'Hizmet et ki yıldızlar gibi parlayasın. Hizmet et ki ruhun kemale ersin.' Gönüllü olmak, sadece birine yardım etmek olarak anlaşılmamalıdır; gönüllülük insanın kendi iç dünyasını da zenginleştiren, ruhunu kanatlandıran bir iştir. Bizler, vakıf kültürünü dünya mirasına kazandıran bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim kültürümüzde gönüllülük, bir iyilik yapıp karşılık beklememek değil, yapılan iyiliği bir insanlık görevi saymaktır."

"HER MAHALLEYE, HER SOKAĞA GİRECEĞİZ"

Yeşilay olarak önceliklerinin her zaman gençler olduğunun altını çizen Dinç, "Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve onların önce kendilerine ve ailelerine, sonra topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak bizim önceliğimiz. Büyük Yeşilay ailesinin sayıları 130 bini aşan gönüllülerine yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Bağımlılık endüstrisi çok yanlış bir şey için, çok kötü bir şey için, çok zararlı bir şey için her mahalleye giriyor. Biz çok doğru bir şey için, çok haklı bir şey için, çok iyi bir şey için bütün gücümüzle, enerjimizle, inancımızla her mahalleye, her sokağa gireceğiz. Ne kadar çok gönüllümüz olursa bunu o kadar insanla yapmış olacağız. O yüzden gönüllerimizden bir ricamız var, sadece gönüllü olmak yetmez, gönüllü de kazandırın. Çocukları, gençleri bağımlıktan korumaya gayret ettiğimiz kadar gönüllü olmaları için de mücadele verelim. Hep beraber bağımlılığın ülkemiz için, insanımız için tehdit olmadığı, tehlikeli olmadığı günleri inşa etmiş olacağız. Biz buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.